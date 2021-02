Little Big Country

Minulý rok ešte bolo možné prižmúriť oči na nedostatky vo vzťahu k riešeniu tzv. koronakrízy, ktorej dodnes čelíme. Nikto nečakal rozsah, následky a dĺžku krízy v súčasných meradlách, opatrenia a postupy bolo potrebné vyštrngať.

A to sa týkalo nás všetkých, občanov, firiem, štátnych inštitúcií, museli sme sa prispôsobiť dobe. A mnohí sa prispôsobili naozaj dobre. A myslím tým najmä firmy, ktoré popri trpiacej časti ekonomiky, sú v kľúčových odvetviach z pohľadu riešenia takýchto kríz. Pretože všetko zlé je aj na niečo dobré, takže na mediálne výslnie sa dostali spoločnosti ako Chirana Medical, Chirana T.Injecta, MultiplexDX, Gevorkyan, Chemosvit Fibrochem atď. Zdalo sa, že si ich nielen verejnosť, ale aj štát konečne všimol, nakoľko mnohé tieto spoločnosti sú tu desiatky rokov a ich úloha v kontexte súčasnej krízy mala byť kľúčová.

Častokrát napríklad o Chirane v poslednej dobe hovoríme, ako o znovuobjavenom poklade slovenskej ekonomiky. Paradoxne až počas krízy sme zistili čo máme. Dnes sa každý rád chodí fotiť do Starej Turej a mediálne podporovať túto fabriku s dlhou históriou. Avšak, toto je len polovičný obraz, pretože Chirany sú vlastne dve. Je Chirana Medical a je Chirana T.Injecta, jedna robí pľúcne ventilátory a druhá striekačky. Jedna má preto úlohu pri liečení ochorenia Covid-19, druhá pri prevencii voči tomuto vírusu, teda pri očkovaní. Ak Chirana T.Injecta masívne dodáva do viacerých štátov Európy, a u nás kompetentní donedávna ešte ani len nedali zadanie, tak je to absolútne nepochopenie základných súvislostí. Znelo by to neuveriteľne, keby som cca pred dvoma mesiacmi v Starej Turej osobne nebol, kde som rokoval s vedením oboch týchto spoločností, a nevedel by som o tejto nepripravenosti štátu na vakcináciu.

Vyššie menované spoločnosti sú exportné spoločnosti (väčšina z nich sú členmi Rady slovenských exportérov) a ich produkcia štandardne smeruje na zahraničné trhy, dokonca až 90% výroby, nakoľko slovenský 5 miliónový trh nie je najväčší. Napriek tomu však logika nepustí, export vychádza v prvom rade z domácej ekonomiky a teda, kvalitný produkt sa najprv etabluje na domácom trhu, následne získa určitú popularitu a reputáciu, vďaka ktorej vzniká často dopyt aj v zahraničí. To však ale evidentne neplatí na Slovensku. Mnohým našim spoločnostiam sa dlhodobo lepšie pracuje v zahraničí ako doma. Ale táto kríza to mala zmeniť, veď predsa ide o zdravie a životy nás všetkých, a košeľa je bližšia ako kabát.

Presne preto začiatkom roka 2020 si štáty navzájom zadržiavali dodávky respirátorov, ktoré mizli v prístavoch, prijímali sa výnimočné stavy, aby bolo možné aj nariadiť výrobu subjektom kritickej infraštruktúry a niektorým odvetviam hospodárstva. Štáty si samozrejme aj navzájom pomáhali, ale nikdy nie na úkor vlastného obyvateľstva. Nie je ani dnes náhoda, že dodávky vakcín meškajú, že každý sa musí o seba postarať. Niektorí zháňajú po celom svete a sanujú domácu situáciu, iní nenakúpia ani od vlastných. A potom vyhadzujú vakcíny do koša. To je také slovenské, nie? A nehovorím to len preto, že štát ani nezakopol o Chiranu T. Injecta a Chemosvit Fibrochem, ktoré sú tak významné z pohľadu prevencie pred koronavírusom. Napríklad Pavol Čekan z MultiplexDX pred dvoma mesiacmi pre Trend odpovedal na otázku aký je vzťah medzi MultiplexDX a štátom nasledovne: Štátnym laboratóriám sme doposiaľ nepredali nič, čiže nemôžeme povedať, že by tu bol obchodný vzťah. To však vôbec neprekáža, lebo vieme prežiť aj bez toho. Priznám sa, že Slovensko nie je náš primárny ekonomický záujem. Našťastie však podľa zverejnených informácií z posledných dní sa nakoniec spoločnosti MultiplexDX podarilo naštartovať spoluprácu s Úradom pre verejné zdravotníctvo. Neskoro, ale predsa.

Je úplne bežné, že uzavreté dohody vo výnimočných situáciách jednoducho nemusia platiť. S tým treba rátať, veď sme to už zažili. Taký je život, na to existujú sankcie. Takže ak niektorý štát má vakcíny a potrebuje ich domáce obyvateľstvo, hádam ich všetky nepredá do zahraničia. Preto aj dnes, keď sa po nedávnom škandále s vyhadzovaním vakcín nakoniec polemizuje o tom, že sa nakúpia striekačky v Starej Turej, bude to pravdepodobne na úkor už zazmluvnených dodávok do zahraničia, z čoho vyplývajú pokuty, ktoré by sme nemuseli platiť, keby sme situáciu predvídali na jeseň. Ale nakoľko my nemáme žiadny plán, nemožno očakávať adekvátne výsledky.

(ZDROJ: Our World In Data)

Pred mesiacom, začiatkom roka sme boli v medzinárodných rebríčkoch zaočkovanosti na chvoste, ďaleko od našich partnerov v EÚ, o jednu stotinu % však vyššie ako Maďarsko. Dominoval Izrael s rekordným číslom na úrovni 15%. Odvtedy stihli Maďari nakúpiť aj v Rusku a Číne. V Rakúsku o tom hovoria tiež. A my sme akurát pár vakcín hodili do koša, ostatné nám nedodajú, a tak čakáme čo bude. Takýmto vychádzkovým tempom sa nám môže stať, že v doleuvedenej mape budeme nakoniec v červenej a nie v zelenej kategórii.

(ZDROJ: The Economist Intelligence Unit)