Slovenská ekonomika šliapala na plný výkon a export medziročne vzrástol o 144%. Podobné vyjadrenia vytvárajú veľmi nebezpečnú ilúziu o tom, že všetko je v poriadku. Toto je slovenský ekonomický Matrix, v ktorom žijeme.

Aby bol obraz úplný, je potrebné dodať, že dnešným dňom sa otvárajú kostoly, kiná a divadlá, takže našej ekonomike naozaj svitá na lepšie časy. Na úvod tohto komentára sa mi nesmierne hodí júnové vyjadrenie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka: "Nesmieme pritom zabúdať na dialektiku vývoja a jej pravidlá. Už Aristoteles povedal, že dialektika je umenie rozlišovať pravdu od lži, a tým sa líši dialektika od rétoriky, ktorá chce presviedčať bez toho, aby si robila starosti o pravdivosť či len zdanlivosť toho, o čom sa hovorí. Zdá sa mi, že máme veľa rétorov a minimum dialektikov, a preto sa utápame v prázdnych slovách, a nie v zmysluplných činoch."

Presne o toto tu ide, nielenže koaličná vláda je čo sa týka vnútornej komunikácie takmer za polčasom rozpadu, sľubované ekonomické opatrenia neprichádzajú, o pláne obnovy sa nediskutuje, verejné debaty sa odložili na neurčito, podnikateľské kilečko 2. mešká, podnikatelia sa oprávnenie búria. Budúcnosť je neistá nielen čo sa týka pandémie, ale aj v oblasti prijímania opatrení. Stále sme v reaktívnom ad hoc móde, prosto nemáme plán. Winter is coming. V médiách sa dočítame ako ide Rakúsko po našom vzore testovať, ale že by sme my išli po ich vzore preplácať firmám 80 percent minuloročných tržieb, o tom sa už radšej mlčí. Veď netreba, ekonomika predsa šliape na plný výkon. Stačí poprekrúcať pár čísel a vlastne zistíme, že sa nám ešte nedarilo tak ako dnes. Dokonca ani tá štátna pomoc nie je nedostatočná, to len podnikatelia málo žiadajú, ako tvrdil predseda vlády. Preto jednoosobová s.r.o., ktorá síce generovala tržby možno aj pól milióna eur, dnes dostane na preklenutie krízy podporu maximálne zopár stoviek, ak vôbec niečo. Už len mať nádej, že prenajímateľ komerčného priestoru sa sám od seba rozhodne ukrojiť si z koláča a zľaví proaktívne nájomné a potom ešte podá žiadosť o štátnu pomoc, aby kompenzoval nájomcovi náklady. Musíme si predsa pomáhať.

Toto všetko je len zlomok neobratnej a veľmi neprofesionálnej komunikácie, ktorej čelíme v poslednej dobe. Vytvára to bublinu plnú ilúzie a nádeje na lepší zajtrajšok. Táto ilúzia sa však raketovým tempom vzďaľuje realite a nielen že verejnosť zahlcuje balastom, ale najmä totálne uráža podnikateľský sektor, o ktorý sa opiera naša ekonomika. Obsah sa stáva nedôležitým, vyhráva prvoplánová forma a PR. Dnes už nie je tlačová konferencia len stručný prejav jedného s vizuálnou podporou tých čo stoja za ním, dnes už sa na tlačovke vyjadrujú úplne všetci, aby mal každý ten svoj vytúžený priestor pred kamerou. V lepšom prípade si protirečia a domotajú aj jednoduché veci.

Ak kompetentný rezort financií, vydá nekompetentné stanovisko o medziročnom prekvitaní exportu a pritom len porovnáva rozdiely dovozu a vývozu podľa jednotlivých mesiacov, bez ohľadu na celkový pokles ekonomiky, vytvára to do budúcna nebezpečný základ pre nečinnosť. Pretože informáciu si preberie celá exekutíva a považuje záležitosť za uzavretú. Uveďme si príklad: keď doveziem 9 a vyveziem 10, znamená to, že mám pozitívne saldo vývozu 1. Keď však celkovo ekonomika klesne a ja napríklad doveziem už iba 5 a vyveziem 8, tak mám tiež pozitívne saldo vývozu 3. Neznamená to však, že vývoz narástol trojnásobne, ale skôr že medziročne klesol o 20 percent. A to je zásadný rozdiel. Kto by predsa overoval tvrdenia ministerstva? Veď exportu sa predsa darí!

Stanovisko na oficiálnom profile Ministerstva financií SR. Po kritike, bol status následne upravený.

V správe Štatistického úradu však bola opomenutá je podstatná skutočnosť, a to že slovenský vývoz medziročne výrazne klesol. A nezabudnime, v dnešnej uponáhľanej dobe sa čítajú prevažne iba nadpisy, takže silu nadpisov netreba podceňovať.

Už sa ani nečudujem, že nikoho nezaujíma pilier nášho HDP, export, ktorý samozrejme v tejto dobe významne trpí. Verejná debata na Slovensku je totiž venovaná svadbám, dovolenkám, posilňovniam, kostolom, kinám a divadlám. Na tom predsa stojí slovenská ekonomika. Tak si poďme rýchlo kúpiť lístok do prvého radu, dúfajme, že budú hrať aspoň niečo pozitívne, snáď nejakú komédiu...