(Dead)lockdown.

Mnohí podnikatelia si po včerajšej tlačovej konferencii isto vydýchli, nočná mora s totálnym lockdownom sa zatiaľ našťastie nekoná.

MALÝ PROGRES V KOMUNIKÁCII

Hneď na úvod musím povedať, vítam, že vláda dala na naliehanie podnikateľskej obce a zamestnávateľov, ktorí bili na poplach, uvedomujúc si devastačné následky lockdownu pre slovenskú ekonomiku. Ostáva len dúfať, že komunikácia medzi štátom a podnikateľmi sa týmto vrácia do normálu a budúce riešenia a kroky budú realizované až po diskusii a na kooperatívnej báze. Pretože len spoluprácou dokážeme prekonať toto krízové obdobie. Zostal však vo vzduchu stále visieť otáznik ohľadom sankcií v podobe domácej karantény, pre tých, ktorí sa nepôjdu dať otestovať, a tento fakt je stále strašiakom mnohých zamestnávateľov. Koniec koncov, dáva to aj možnosť špekulácie pre tých zamestnancov, ktorí radi využijú túto alternatívu a urobia si doma dvojtýždňovú „dovolenku“. Polemiku vzbudzuje aj fakt ponechania otvorených obchodov a prevádzok, do ktorých podľa platných obmedzení nemajú občania legálny dôvod vstúpiť... Nejde o to, že by mali byť zatvorené, len nie je jasné, či im budú ich budúce straty kompenzované v rámci vzniknutej prekážky v podnikaní týmto štátnym opatrením.

CHCELI SME ČO NAJLEPŠIE, DOPADLO TO AKO VŽDY

Druhá vec je, že ako občan mám po včerajšej tlačovej konferencii zmiešané pocity, resp. nie som si istý či sú predmetné opatrenia zrozumiteľné, rôzne regióny, rôzne časy, rôzne dátumy, zákazy vs. výnimky. Jasné je snáď len to, že môžete ísť vyvenčiť svojho domáceho miláčika max. 100 m od bydliska a to v akomkoľvek čase a kdekoľvek na Slovensku. Niekedy je však menej viac. Toto mohol byť leitmotív včerajšej tlačovej konferencie vlády, na ktorej sa žiaľ, v opatreniach stratili aj mnohí z kompetentných. Možno stačilo iba vymenovať čo sa iba smie, alebo čo sa iba nesmie, aby sme jasne vedeli, kde sa nachádzame.

DOZVIEME SA AJ „B“?

Mne osobne najviac chýba vo všetkých podniknutých krokoch a pripravovaných opatreniach, nejaký dovetok, resp. keď povieme A, malo by byť aj B. Niekde by to možno nazvali plánom. Máme my nejaký plán? Čo sa bude diať keď prebehne plošné testovanie a budú jasné výsledky? Ako budú kompenzované firmy a zamestnávatelia, ktorým vzniknú súčasnými opatreniami ďalšie ekonomické škody? Ako sa plánujeme dostať cez túto komplikovanú situáciu s nejasným výsledkom? A čo naše zdravotníctvo? Ak je už teraz na kolenách, tak po celoplošnom testovaní, keď čísla pozitívnych budú podľa všetkého v desiatkach tisícoch, tak neskolabuje úplne? Byť reaktívni sme si možno mohli dovoliť v prvej vlne. Dnes treba mať jasný plán. Ak ho nemáme treba ho bezodkladne pripraviť. Samozrejme za pomoci odborníkov a za účasti relevantných subjektov, štátnych aj neštátnych. Nie za zatvorenými dverami. Mali by sme vidieť viac ako týždeň dopredu, preto aj v už spomínanom podnikateľskom prostredí je tak kľúčová stabilita a predvídateľnosť. Aby sme sa vedeli všetci pripraviť...