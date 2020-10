2,5 milióna obyvateľov v karanténe

Presne tak znie najhorší scenár pripravovaného plošného testovania na COVID-19 na Slovensku. Viete si to vôbec predstaviť, čo by takýto dvojtýždňový výpadok urobil s našou ekonomikou?

Hneď na úvod musím povedať, že týmto blogom nebudem spochybňovať myšlienku celonárodného testovania na koronavírus na Slovensku. Osobne sa pôjdem dať otestovať. Faktom však je, že celý proces je absolútne nedomyslený a zle komunikovaný. Opäť potajomky, opäť za zavretými dverami, opäť bez diskusie, opäť na kolene. A k tomu ešte nevhodné vyhrážky v tomto napätom období. Celá spoločnosť je rozdelená, ľudia sa často strácajú v záplave argumentov a protiargumentov, napätie je vo vzduchu, v zásade sa všetci iba hádame.

Rana istoty?

Množstvo podnikov sa dostalo do kolien už počas prvej vlny pandémie, a aj keď niektorí z nich sa opäť postavili na nohy, teraz sa znovu zatvorením prevádzok opäť „položili“. Plošné pretestovanie môže pre mnohé firmy znamenať definitívnu ranu. Namiesto toho, aby sme v tomto období prichádzali s konkrétnymi riešeniami a incentívami pre našu ekonomiku, väčšina kompetentných sa nevie dohodnúť ani na tom, či a ako vôbec pomáhať. A tak namiesto reálnych finančných stimulov, prichádzajú maximálne administratívne opatrenia, eventuálne preplácanie časti miezd, z ktorých aj tak množstvo je na minimálkach. Veľká miera nejasností a neistoty už iba zvýrazňuje trpkú príchuť celého tohto roka.

A teraz poďme k našim exportérom, toľko opomínaným či už v opatreniach alebo vládnych dokumentoch. Veď to boli firmy, ktorými sa Slovensko chválilo v ročenkách, na veľtrhoch a v ročných zelených číslach.

Viete, že mnoho našich podnikov, ktoré exportujú, musí vyrábať nonstop a celá výroba funguje na zazmluvnených objednávkach, prípadne dodávkach just in time? Na to je naviazaná logistika, bankové financovanie a úhrady pohľadávok. Ak sa naruší celý proces čo i len na pár hodín alebo dní, daný sklz prinesie ekonomické implikácie, fabrika prerába, čiže stráca. Ešte sa to ani celé nezačalo a slovenskí exportéri už čelia enormnému tlaku.

Zahraniční partneri totiž rušia svoje zákazky. A to len na základe súčasnej neistoty a neobratných vyjadrení (či vyhrážok) v médiách o 10-dňovej karanténe pre tých, ktorí sa nezúčastnia plošného testovania. Samozrejme, niet sa im čo čudovať. Žiadna iná krajina takéto testovanie nerealizuje a predpokladám, že vedia prečo. A už vôbec sa nevyhráža občanom tým, že budú musieť zostať za trest doma.

Malá násobilka

Na Slovensku dnes máme v produktívnom veku cca 70 percent obyvateľstva, čiže hovoríme o 3,8 milióna ľuďoch. Odrátame nezamestnaných, ostane nám približne 3,6 milióna aktívnych ľudí v produktívnom veku. Ak dnes vychádzame z prieskumu, podľa ktorého sa testovania určite plánuje zúčastniť 44 percent opýtaných, nedá sa vylúčiť, že zvyšných 56 percent sa testovania nezúčastní. V prípade Slovenska je to viac ako 2 milióny ľudí, z ktorých väčšina pracuje alebo podniká. A tí pôjdu podľa medializovaných informácií do 10-dňovej karantény. Toto sa javí ako predbežný najhorší scenár podľa predpokladaných údajov. A samozrejme, s najhorším je vždy treba počítať.

Čaro nechceného

Ešte je tu však faktor výsledku pretestovania. Ak sa pozrieme na prírastky 7 posledných dní vo vzťahu k vykonaným testom, tak máme odhadom 15 percent nakazených. Predstavme si nielen 2 milióny ľudí doma za trest, ale ešte k tomu kvantum infikovaných, ktorých testy odhalia. Samozrejme do karantény s nimi pôjdu aj ich najbližší. To už by sme sa blížili k 2,5 miliónom Slovákov v karanténe. V zásade každý druhý. Ťažko si niečo také predstaviť.

Ak je však cieľom zistiť naraz to, čo zisťujeme postupne, treba si uvedomiť aj fakt, že nielen ekonomika, ale aj už teraz kľaknuté zdravotníctvo dostane ranu istoty. Takýto stav sa už ani nedá vyjadriť metaforou o strieľaní si do vlastnej nohy, alebo píleniu konára, na ktorom sedíme. Toto znie oveľa horšie.

Je tu však jeden paradox, ktorý to môže celé ešte viac zamotať. Odborníci tvrdia, že antigénové testy zachytia len polovicu nakazených, čiže to číslo pozitívnych môže byť polovičné. Takže druhá polovica nakazených bude stále medzi nami, a koniec koncov aj samotný proces pretestovania môže napomôcť šíreniu COVID-19. Vylúčiť sa to určite nedá.

Quo vadis?

Vedia teda kompetentní, čo vlastne ideme robiť? Máme dosť kvalifikovaných ľudí, ktorí vykonajú správne stery? Máme istotu, že odhalíme ozaj infikovaných? A najmä, motivujeme občanov sa zúčastniť testovania a priložiť ruku k dielu? Máme pripravené kompenzácie pre hroziace výpadky v ekonomike? Obávam sa, že nie.

A následky môžu byť devastačné. Nielen pre našu ekonomiku, exportérov a slovenské zdravotníctvo. Už aj celá naša spoločnosť melie z posledného.... Pritom veľa z vyššie uvedeného by sa dalo riešiť adekvátnou komunikáciou, ktorá na Slovensku už dlho absentuje.

Asi by stačilo ľudí nestrašiť a normálne, dobrovoľne Slovensko pretestovať. Celá táto polemika by potom mala menej dramatické parametre.