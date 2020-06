RADA SLOVENSKÝCH EXPORTÉROV

Po včerajšej prezentácii Iniciatívy na podporu exportu na zasadnutí AZZZ, môžem pokojne povedať, že som kontaktoval všetky mne známe relevantné subjekty, ktoré sa zaoberajú podporou slovenských podnikateľských subjektov.

Iniciatíva na podporu exportu k dnešnému dňu získala podporu 114 slovenských firiem a zrealizovala anketu, ktorej výsledky môžete vidieť nižšie. Taktiež sme dokázali vygenerovať podporný mediálny hlas pre podnikateľov v tomto náročnom období: https://www.trend.sk/spravy/nova-platforma-exporterov-kritizuje-slabu-podporu-statu-komplikovane-podmienky

Anketa bola realizovaná medzi 114 súkromnými spoločnosťami, ktoré podporili Iniciatívu na podporu exportu na www.exporteri.sk

Vyššie uvedené ma utvrdzuje v tom, že po prvé, je tu potrebný dopyt pre založenie platformy slovenských exportérov, po druhé, komunikácia medzi štátom a podnikateľom a aj tok informácií má stále značné rezervy, a po tretie je nevyhnutné v tomto zložitom období začínajúcej krízy poskytnúť adekvátnu podporu aj v rámci medzinárodného obchodu resp. exportu, nakoľko sme si celospoločensky osvojili tézu o malej otvorenej proexportnej ekonomike. Za touto tézou by však mali nasledovať aj činy a konkrétne opatrenia.

PREČO PRÁVE ZDRUŽENIE NA PODPORU EXPORTÉROV?

Počas svojho predchádzajúceho pôsobenia na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí som sa aktívne venoval ekonomickej diplomacii a podpore našich podnikateľov v zahraničí. Viedol som 15 podnikateľských delegácií na rôzne zahraničné trhy, účastnil som sa podnikateľských fór a veľtrhov, začal som s iniciatívou „Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta.“, počas ktorej sme viedli diskusie s podnikateľmi priamo v regiónoch spolu s SOPK, EXIMBANKOU, SARIO a SBA. V neposlednom rade som absolvoval medziministerské konzultácie v okolitých krajinách V4 s cieľom výmeny skúseností ohľadom štátnej podpory pre podnikateľov. Dozvedel som sa nielen to, že všetky okolité krajiny alokujú násobne viac finančných prostriedkov na podporu exportu (a tým nemyslím adekvátne k počtu obyvateľov, sile ekonomiky alebo nebodaj rozlohe), jednoducho výrazne viac, ale aj pracujú organizovanejšie, systematickejšie a efektívnejšie. A prináša to výsledky. Tiež som identifikoval, že nielen v týchto ale v tradične obchodne založených krajinách fungujú silné podnikateľské exportérske združenia. Napríklad v Dánsku (https://www.danishexport.dk/english), Írsku (https://www.irishexporters.ie/) a Veľkej Británii (https://www.bexa.co.uk/).

PREPOJENIE POLITIKY S EKONOMIKOU

Slávna téza o tom, že nie politika diktuje ekonomiku, ale ekonomika je motor politiky, by mala byť uplatňovaná aj v praxi. A teda musí dochádzať k jasnému prepojeniu. Jednoducho povedané, v medzinárodnom prostredí by sme sa mali snažiť pretaviť politické „body“ do ekonomického zisku. Čiže využívať dobré vzťahy na realizáciu potenciálnych obchodných aktivít pre naše firmy. Všetci to tak robia, a mali by sme aj my. Preto je potrebná absolútna súhra a efektívna interakcia štátu a súkromného sektora. Nestačí sa len spoliehať na objem vyvezených áut zahraničných automobiliek a tváriť sa, že to sú úspechy nášho exportu. Najmä v tomto období to nestačí.

Písal som o tom začiatkom roka, pred koronakrízou: https://parizek.blog.sme.sk/c/524712/ziadny-obed-nie-je-zadarmo.html

MODUS OPERANDI

Ako si to celé predstavujem? Rada slovenských exportérov sa nebude opierať iba svojich členov (exportujúce firmy), ale aj o strategickú spoluprácu a partnerstvo so štátnymi inštitúciami a ďalšími podnikateľskými entitami ako sú obchodné komory, združenia a zväzy. Nevyhnutné je viesť dialóg aj s komerčnými bankami a v neposlednom rade s medzinárodnými inštitúciami, v ktorých je Slovensko členom. Už je najvyšší čas, aby aj naši podnikatelia dokázali ťažiť z možností a podnikateľských synergií v rámci medzinárodného prostredia opierajúc sa o mechanizmy „Bruselu“, Európskej investičnej banky, Medzinárodnej investičnej banky a iných inštitúcií. Nielen preto, že sú tam stovky príležitostí, ale aj miliardy eur. Rada slovenských exportérov nebude žiadnemu subjektu konkurenčná, práve naopak, ide o doplnenie mozaiky našich podnikateľských iniciatív a mechanizmov o medzinárodnú dimenziu a obchod. Tak, aby to bolo vo finále win-win pre všetky zúčastnené strany. A nakoniec pre ekonomiku Slovenska. Kľúčom k úspechu je efektívna komunikácia. Vítaní sú všetci.