Automobilky - priateľ do dobrého počasia?

Prečítal som článok Trendu AUTOMOBILKY POTOPIA SLOVENSKO. Nakoľko som názoru, že viazať sa na jedno odvetvie a ešte aj to cudzie a nie domáce, nie je asi najrozumnejšie, tak som predpokladal o čom článok asi bude. Nemýlil som sa.

Rád by som na zamyslenie zvýraznil pár myšlienok a téz, na ktoré sa môžem odvolať v renomovanom týždenníku, a ktoré sú dnes mimoriadne aktuálne. Úvodom je potrebné podčiarknuť, že sme sa posledné roky dostali do situácie, kedy sme sa na jednej strane pýšili tým, že sme dotiahli na Slovensko štvrtú veľkú automobilku a úroveň nezamestnanosti prerazila nové dno, na strane druhej sa začala veľká debata medzi podnikateľským sektorom a vládou o dovoze pracovnej sily zo zahraničia. Už len tento fakt vo svojej podstate popieral základnú logiku a argumentáciu nevyhnutnosti zahraničných investícií a nemalých priamych aj nepriamych finančných stimulov vo forme dotácií a daňových prázdnin. Samozrejme, týmto nepopieram, že takéto investície nemajú pridanú hodnotu a že by sa významne nepodieľali na raste našej ekonomiky. Je tu však jedno veľké ale. Už nie je rok 2001 kedy nezamestnanosť kulminovala, a už sme 16 rokov členom EÚ. Namiesto toho, aby sme tento čas efektívne využili na budovanie infraštruktúry, domáceho podnikateľského prostredia a know-how, opak bol pravdou. Ani len tie diaľnice sme nedobudovali, preto aj logika tých najprimitívnejších investícií ako sú logistické centrá sa môže čochvíľa vytratiť. Aj z tohto dôvodu postupne aj u veľkých automobiliek prichádza moment, kedy si celkom oprávnene kladú otázku, akú pridanú hodnotu z hľadiska optimalizácie nákladov a ziskovosti majú pre nich tieto investície. Vždy je len otázkou času kedy príde kríza a potom sa tieto skutočnosti naplno prejavia. A ako sa správne píše v článku, kríza ešte len prichádza.

Preto pár zaujímavých myšlienok, ktoré nájdete v článku:

Koronakríza zamieša karty v oblasti presunov produkcií na nové trhy. Automotive tvorí 49% exportu zo Slovenska. Kedysi motor ekonomiky Slovenska, po novom jej Achillova päta. Prepúšťanie sa ešte len začne. Nie je to nič, čo si vieme vybaviť a vyriešiť takpovediac vo vlastnej réžii či vlastnom dome. Treba pracovať na konkurencieschopnosti ekonomiky.

Najmä ten posledný bod je z môjho pohľadu najdôležitejší. A to je ten, ktorý sme aj zanedbali, pretože takéto investície majú podľa môjho pohľadu slúžiť ako stimulácia ekonomiky na jej ďalší rozvoj. My sme si to však vyložili ako “misia splnená” a založili sme si ruky za hlavu. A to treba napraviť.

Slovensko je otvorená a proexportná ekonomika, a tá si vyžaduje neustále budovať a podporovať aj konkurencieschopnosť nášho exportu. Preto tu vidím veľký potenciál aj pre efektívnejšiu a adresnejšiu podporu slovenským exportérom, o čo som sa snažil v posledných rokoch. Aj preto vznikla Iniciatíva na podporu exportu na www.exporteri.sk, ktorá k dnešnému dňu získala podporu viac ako 100 slovenských podnikateľov. Verím, že v tomto neľahkom období prijmeme tie správne opatrenia a otočíme krízu na príležitosť pre Slovensko.

Už len malá poznámka na záver. Určite by bol vhodnejší nadpis článku “Tvrdý úder pre slovenský automobilový priemysel”. Pretože či sú to slovenské automobilky ako sa v nadpise píše, by mohli naši zahraniční partneri rozporovať.

Predmetný článok je publikovaný v printovom vydaní Trendu.

https://www.trend.sk/archiv-print/20-2020