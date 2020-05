Labyrint ekonomických opatrení

Ste podnikateľ alebo živnostník? Dostali ste sa do problémov v súvislosti s koronakrízou? Potrebujete štátnu pomoc? Tak si to dohľadajte sami, čakajte a možno sa dočkáte. Kde hľadať? Všade.

Komunikáciu vnímam ako základný problém interakcie štátu a súkromného sektora. Upozorňoval som na to ešte ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Jednoducho podnikatelia nevedia, čo všetko môžu, na čo všetko majú nárok a kde sú relevantné informácie. To platilo vtedy, a dvojnásobne to platí dnes.

Vyvrcholením tejto nedostatočnej komunikácie bola víkendová situácia, ktorá vznikla na slovensko-rakúskych hraniciach. Nemožno očakávať, že verejnosť si bude domýšľať, čítať medzi riadkami a dohľadávať si technické detaily všetkých riešení a opatrení. Táto téza platí aj v prípade ekonomických opatrení, pretože ohlásených ich bolo niekoľko a niekoľkokrát a aj tak sú efektívnosť a ich rozmer nedostatočné. A navyše ak sa v ponúkanej schéme ako podnikateľ nájdete, neviete kde skôr začať a už vôbec kedy sa dočkáte. A to hovorím iba o tom zlomku, ktorí sa na to vôbec odhodlajú, pretože masa podnikateľov to radšej (po vlastných skúsenostiach a po medializácii nedostatkov) ani neskúsi. Majú totiž plné ruky práce v súčasnej situácii a neveria, že by im štát aj nakoniec pomohol. Je to výsledok rokmi pestovanej nedôvery voči štátnym inštitúciám.

Takže, povedzme, že ste bežný podnikateľ a potrebujete sa zorientovať v ponúkanej štátnej pomoci. Namiesto toho, aby vám prišla jasná ponuka a vy by ste si vybrali medzi: MÁM ZÁUJEM a NEMÁM ZÁUJEM, tak sledujeme jednotlivé ministerstvá ako sa predbiehajú v prinášaní riešení a opatrení. Preto ak predsa máte záujem a čas vypĺňať dotazníky a podávať žiadosti, odporúčam nasledovnú/é webstránku/y:

Namiesto toho, aby existovalo jedno miesto, jeden komunikačný kanál, na ktorý by spoločne odkazovali všetky ministerstvá a úrady, vidíme preteky jednotlivých štátnych inštitúcií o svoju vlastnú interpretáciu a ponuku opatrení. Preto na všetkých týchto linkoch nájdete veľa spoločného, avšak nikde nie všetko. Takže ak chcete naozaj kompletnú ponuku, prelúskajte si to všetko. Ak vás definitívne nezloží kvantum náročného textu a predsa len sa preklikáte až na tú finálnu ponuku, a ste malý a stredný podnik (tak ako 99% firiem), tak už si ostáva vybrať "iba" z 57 ponúkaných možností (viď https://podnikame.mhsr.sk/index.php/domov/firma/zamestnavam/obmedzena-prevadzka/msp/). A to už radšej nehovorím o tom, ak sa niektoré opatrenia vzájomne vylučujú, resp. nemôžu byť udelené viaceré, a nárok máte iba na jedno.

Naozaj sa nedalo niektoré opatrenia ako sú odklady a odpustenia niektorých povinností uplatniť paušálne? Prípadne prísť k podnikateľovi s jasnou ponukou, s ktorou buď súhlasí alebo nesúhlasí? Napríklad odklad úveru v banke prebieha presne takým spôsobom. Príde vám ako ponuka do schránky alebo smskou. Vy si správu otvoríte, prečítate si podmienky a buď si odklad uplatníte alebo nie. A hotovo.