Všímam si pozorne posledné roky, ako sa národné symboly v podobe vlajok a trikolór nachádzajú na rôznych produktoch. Určite evidujete nielen americké pruhy a hviezdy, ale aj taliansku, francúzsku či nórsku symboliku na oblečení.

A samozrejme k tomu notoricky známe Made in China. Prečo je to tak?

V dnešnom svete je častokrát lepšie vnímané nie to, čo a ako robíte, ale ako je to komunikované. Samozrejme miestami to môže znieť demotivujúco, ale jednoducho dnes bez verejnej komunikácie a PR (Public Relations) neprerazíte. Týka sa to nielen politiky, ale aj športu, obchodu, podnikania, kultúry, showbiznisu a mnohých iných oblastí. Je to však len fenomén dnešnej doby? Nemyslím si. V tej či onej podobe to existovalo vždy, preto aj vznikali legendy. Džingischán vyhral väčšinu svojich bitiek skôr ako začali. Väčšina protivníkov sa vzdala zo strachu, kvôli tomu aké hrozné správy sa o ňom šírili. Ale o tom dnes nehovorme. Pozrime sa na štátny marketing z pozitívneho hľadiska.

Každá krajina, každý národ a kultúra sú niečím špecifické. Niekedy je to gastronómia, inde móda, životný štýl alebo tradície. Určite ste si mnohí všimli, ako si podvedome stotožňujeme krajiny a národy so špecifickými javmi. Anglický alebo kanadský humor, holandské dreváky, talianska pizza, čínska panda, egyptské pyramídy a mohol by som pokračovať. Avšak nie je to len našou osobnou skúsenosťou a poznaním. O mnohých krajinách vieme aj bez toho, aby sme tam boli, alebo mali odtiaľ známych. Jednoducho je to všeobecne známe. A tomu sa hovorí globálny marketing, teda globálna značka krajiny.



Kedže som posledné roky pracovne navštívil takmer stovku krajín, stretol množstvo zaujímavých ľudí, rokoval s politikmi aj podnikateľmi, ochutnal miestne špeciality a videl prírodné a kultúrne špecifiká, položil som si otázku, čo tieto štáty a ľudia vedia o Slovensku. Čo svetu dáva, alebo pre svet znamená mladé Slovensko, ktoré nedávno oslávilo 25 rokov? Máme krásnu krajinu, sme milí a pohostinní, máme množstvo hradov a zámkov, jedinečné kúpeľné miesta, výbornú polohu. Ale vie o tom niekto?



Stačí len pár hodín letu ktorýmkoľvek smerom, poviete, odkiaľ ste, a musíte odpovedať na otázky: Prosím? Česko-Slovensko? Slovinsko? Juhoslávia? Ruku na srdce, že ste aspoň jedenkrát v živote niekomu povedali, že Bratislava je kúsok od Viedne, len aby vedel, kde presne Slovensko leží.



V podkladových materiáloch na rokovania mám takmer vždy napísané, že sa u nás vyrobí najviac aút na svete, a keď si nedáte pozor začnete časom rozprávať akoby Volkswagen a KIA boli slovenské výrobky. Keď pred pár týždňami odchádzal japonský veľvyslanec zo Slovenska, na rozlúčkovej recepcii povedal: "Všimol som si, ako často vy Slováci hovoríte, že ste malá krajina. A znie to ako ospravedlnenie. Nehovorte to, je veľa menších krajín. Ste v EÚ. Podľa mňa je Slovensko kompaktná krajina, ktorá má všetko."



A o tomto to celé je. Ako o sebe hovoríme. Čo si o sebe myslíme. Ako sa prezentujeme. Musím povedať, tento aspekt sme absolútne zanedbali. Preto je podľa môjho názoru najvyšší čas začať na všetkých úrovniach dbať o prezentáciu Slovenska v športe, turizme, medzinárodnom obchode, diplomacii, ale aj bežnom živote. Netreba sa zaoberať všetkým, niekedy stačí aj úplna banalita ako je švajčiarsky nožík alebo lego. Nemusíme vyvinúť vesmírnu loď, aby o nás celý svet vedel. Stačí len byť hrdí na to, čo vieme a máme, a adekvátne k tomu pristupovať.

Celý svet by mal vedieť, že na Slovensku sa vyrábajú nielen hokejové puky (na čo sme už zabudli, a pritom sa s nimi stále hrá po celom svete), ale aj prémiové sklenené výrobky značky Rona, produkujú kvalitné minerálne vody a vznikli tu aj inovatívne celosvetovo známe IT spoločnosti Eset a Sygic, a mnohé iné.

Potom už nebudeme musieť vysvetľovať, kto sme a kde sa nachádzame. A k českému pivu, poľským krowkám, maďarskému gulášu a rakúskym Alpám sa pridá slovenské sklo alebo minerálka a hneď bude svet krajší :)