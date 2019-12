GLOBÁLNE OTEPLOVANIE ALEBO JE GRETA Z GURUNU?

Pozeral som reportáž o tom, ako, kedy a kde bolo naposledy na Vianoce zasnežené Slovensko. Pritiahlo ma to k obrazovke. A týždeň pred Vianocami u nás v Rači chlapík venčil psa v kraťasoch a tričku.

Pre mňa osobne sú Vianoce nevyhnutne späté so snehom a fakt, že naposledy bol 24 decembra sneh v Bratislave v roku 2012 ma nenapĺňa optimizmom. Ako naliehavý je však tento problém? Ak si ho nielen uvedomuje, ale aj empiricky vníma 33 ročný človek ako ja, tak potom je tento globálny fenomén naozaj naliehavý. Nie sú to už len reči starých ľudí o zimách spred 50 rokov. Jednoducho je to tu, počasie sa mení priamo pred našimi očami. Preto je riešenie tejto situácie (ak ju chceme aspoň spomaliť) naša úloha.

Vo svete dnes možno vidieť dva protipóly, jeden bojuje proti globálnemu oteplovaniu a horlivo agituje za ochranu životného prostredia, niekedy až iritujúco, že si povieme, nepreháňajú to tak trochu? Napríklad taká jedovitá 16-ročná Greta vás určite nenamotivuje konať čistejšie a priateľskejšie k svojmu okoliu. Na strane druhej niektorí svetoví lídri a politici, dokonca aj z tých progresívnejších krajín nám jednoducho a bohorovne zdelia: "žiadne globálne oteplovanie sa nedeje. Je to výmysel. Koniec citátu." Verili by ste tomu? V lete už máme miestami pomaly štyridsiatky a niekto nám bude tvrdiť, že Zem sa neotepluje.

Asi ťažko predpokladať, že dosiahneme nejaké riešenie radikálnym tvrdením, pretože to vyvolá ešte väčší odpor a nechuť v spoločnosti. Naozaj cesta vpred je postupnými konkrétnymi krokmi a opatreniami. Je to najmä v nás. Je mi úplne jasné, že človek sa môže snažiť koľko chce a v makroštatistikách nič nezmení, ale zas keď neurobí nikto nič, bude to len a len horšie. Otázka už dávno nespočíva v tom, ako dať počasie a prírodu do „pôvodného“ stavu, ale skôr ako aspoň spomaliť túto stále naliehavejšiu situáciu. Tiež si nemyslím, že úplne za všetko môže človek, ale tu som presvedčený, že významne k tejto zmene prispievame.

Aj keď som tomu nikdy nepripisoval taký význam, berúc do úvahy tohtoročné Vianoce ako aj znečistenie vzduchu, ktoré som zažil v Dillí pred pár týždňami (index znečistenia vzduchu "iba" 300 oproti pôvodnemu 1000), už aj ja začínam triediť odpad, aspoň trochu. A ak si ďalšie auto nekúpim elektromobil, tak aspoň radšej benzín.

Užime si ešte sviatky a poprajme si úspešný rok 2020.