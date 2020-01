Teória relativity parlamentnej diplomacie

...ešte k tomu dodám rozkol v zahraničnej politike, a nejaký katastrofický scenár, akože kde sme, a kam smerujeme a kam nesmerujeme a iné mediálne sci-fi.

Pozvania, srdečné gestá a ochota komunikovať či rozvíjať vzťahy sú naozaj tým najväčším problémom dnešných dní? Podľa môjho názoru je to normálne a patrí to k politike a diplomacii. Avšak to čo dnes vidíme, je mediálny hon na čarodejnice a predvolebný boj.

Zaoberá sa dnes niekto vôbec podstatou? Skutočným obsahom? Alebo len stále generujeme pomyselného nepriateľa a živíme v mediálnom priestore a na sociálnych sieťach nenávisť a napätie. Veď v dnešnej hektickej dobe obal predáva. Čiže nadpisy, nie text. Všimli ste si, že nadpisy v prevažnej väčšine nekorešpondujú s obsahom, že sú zavádzajúce a zmätočné? Bingo! Faktom, že dnes najväčšia časť populácie číta len nadpisy*. Viacej nestíha, nepotrebuje, nerozumie.

Fenoménom dnešnej doby sú aj dezinformácie. Myslíte, že to je niečo nové? Vždy tu boli, možno dnes sa o nich hovorí vo väčšej miere. Sú to neúplne pravdy, polopravdy, názory skreslené aj neskreslené, overené aj neoverené údaje, pochybné zdroje a dnes už aj deep fake technológie a manipulácia na báze umelej inteligencie.

A ako nás to ohrozuje? Ak čítame viac zdrojov a vieme si tvoriť svoj vlastný názor, tak nijako významne. Človek proste nemá čas všetkému rozumieť a na všetko mať názor, aj keď dnes je moderné k všetkému sa vyjadrovať bez potrebnej argumentácie a analýzy. Takže vo finále bojujeme propagandou proti propagande, dezinformáciami proti dezinformáciám. Človek, ktorý je bežný čitateľ, je opäť stratený. A podstata nám uniká...

Všimli ste si, ako sme sa na Slovensku posledné roky hádali, ktorý ústavný činiteľ čo v zahraničí povedal, s kým sa stretol a podobne? Uvedomovali sme si však, že každý z nich má iné politické pozadie? Naozaj bažíme po striktnej línii a jednote? Už nie je demokracia pluralita názorov? Myslím, že opak sme už zažili a nechceme to znova. Ústavní činitelia sú rôzne osobnosti, niektorí cestujú viac, iní menej, niektorí jedným smerom, iní druhým smerom. Avšak mediálna polemika okolo zahraničných aktivít predsedu NR SR Andreja Danka nabrala nevídané rozmery. A opäť často vytrhnutím z kontextu. Je dôležité, aby sa rozvíjali aj medziparlamentné vzťahy a parlamentná dimenzia diplomacie. Patrí to k štandardu dnešnej doby a otvára to možnosti, ktoré nemá exekutívna časť moci. A to je tá oblasť, ktorú treba využiť. Ako štátny tajomník rezortu zahraničia som prijímal delegácie poslancov z rôznych krajín sveta, v zahraničí sa stretávam s tamojšími poslancami, často aj s predstaviteľmi regionálnych a oblastných vlád. Je to slušnosť, komunikácia na profesionálnej úrovni, výmena názorov. Ak nekomunikujete, nikdy nič nedosiahnete ani nevyriešite. Iba ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. A nič nedosiahne.

Politika ani diplomacia nie sú exaktné vedy, tieto oblasti sa taktiež vyvíjajú. My Slováci sme vo svete známi predovšetkým tým, že sme priateľskí, vieme komunikovať, načúvať a hľadať kompromisy. So všetkými, vo všetkých kútoch sveta, na všetky strany. Vieme urobiť z nevýhody výhodu. Preto nehľadajme problémy tam kde nie sú, ale naopak buďme radi, že máme dvere otvorené v podstate po celom svete. Pretože aj heslo „na večné časy a nikdy inak“ tiež nefungovalo navždy.

Svet nie je čierno-biely. Takže nič hrozné sa nedeje, ak pozve politik politika na návštevu. Samozrejme, ak je niekto na sankčnom zozname, tak ani s pozvánkou sa mu nepodarí pricestovať. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko síce na sankčnom zozname nie je, ale koľko bolo kriku okolo jeho pozvania a možnej návštevy pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania. Nakoniec samozrejme neprišiel. Ale koncom toho istého roka navštívil Rakúsko, a to už bolo v poriadku. Takisto ako prezident Putin cestuje do Rakúska, Maďarska alebo Slovinska. A aj to je v poriadku. Ak je niekto sankcionovaný na cestovanie do EÚ, tak to ešte neznamená, že je pod sankciami aj stretávania sa mimo územia Únie. No a keď vám ponúknu vystúpiť pred zákonodarcami v zahraničí, tak takáto ponuka sa určite neodmieta. Buďme preto priatelia viac objektívni, majme svoj názor, len si nepleťme dojmy s pojmami...

Vyčerpáva nás to a medzičasom iní napredujú a zarábajú. A svet na nás Slovákov určite nepočká.